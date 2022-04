Gazzetta su Traore: "Costa 25-30mln, il Napoli oggi non può fare investimento"

Ad oggi non ci sono possibilità di vederlo in azzurro secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Traore è un giocatore che piace molto al Napoli, ma ad oggi non ci sono possibilità di vederlo in azzurro secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Oggi il gioiello del Sassuolo è valutato intorno ai 25-30 milioni. Un investimento che il Napoli non può fare per restare nei parametri del nuovo Fair Play della Uefa, almeno che ci sarà qualche partenza di giocatori affermati, con entrate importanti. E siccome non siamo in quella fase di mercato meglio guardare a ciò che oggi è fattibile".