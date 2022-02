Gazzetta sul mercato: "Non si aspettavano colpi a effetto. Tuanzebe arrivato solo per addio Manolas"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mese di gennaio appena trascorso: "Non si aspettavano colpi a effetto. Il Napoli è ritenuto da Luciano Spalletti completo come rosa e così è bastata l’operazione a inizio gennaio sul centrale difensivo per chiudere questa sessione invernale di mercato. Se non fosse partito a dicembre Kostas Manolas, tornato nella sua Grecia, all’Olympiacos, non sarebbe arrivato Axel Tuanzebe, prelevato in prestito secco dal Manchester United".