Gazzetta sul Napoli: "Conterà la reazione psicologica dopo il reclamo respinto. Su Osimhen..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a prevedere chi sarà in vetta alla classifica a Natale: "Il Milan al rientro dalla sosta trova il Napoli in trasferta, ma se passa indenne da questo ostacolo potrebbe accumulare vantaggio fino alla 13a, quando andrà a far visita al terribile Sassuolo. E poi l’antivigilia di Natale affronterà la Lazio. Napoli e Roma sono quelle che potrebbero tentare il sorpasso. Si saprà presto: perché la Gattuso band affronta, appunto, subito il Milan e poi la Roma. Conterà la reazione psicologica al reclamo respinto, perché ha le qualità per vincere entrambe le sfide e arrivare alla sfida con l’Inter alla 12a con un bel bottino. Osimhen dimostra ogni partita che era il tassello mancante a un puzzle di ottimo livello".