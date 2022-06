Gazzetta sull'insofferenza Politano: "Messo in discussione da Spalletti e ADL

"Matteo Politano è in vacanza da qualche giorno, dopo aver chiuso la stagione con addosso la maglia azzurra della Nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Matteo Politano è in vacanza da qualche giorno, dopo aver chiuso la stagione con addosso la maglia azzurra della Nazionale. Ripartirà con addosso l’azzurro del Napoli ma non è detto che sarà ancora alle dipendenze di Luciano Spalletti ai nastri di partenza del prossimo campionato". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro dell'esterno d'attacco.

"L’alternanza con Lozano evidentemente ha generato un po’ di malcontento in un calciatore che ha bisogno di fiducia totale per esprimersi al meglio. Non a caso, Matteo ha fatto benissimo a Sassuolo e sotto la gestione Gattuso quando si è sentito quasi «intoccabile». A Napoli, invece, di recente non è stato messo in discussione solo da Spalletti ma anche da De Laurentiis che ha ammesso il contatto con Bernardeschi".