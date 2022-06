Gazzetta sulla fuga di Lazzari e Zaccagni: "Senza rispetto, ormai nazionale senza valore"

Si esprime così Luigi Garlando nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport in merito alla 'fuga' da Coverciano di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E’ mancato il rispetto per l’azzurro. Auguriamoci che questo episodio serva a recuperarlo. Il guaio è che oggi si arriva in Nazionale troppo in fretta, senza sognare, senza aspettare quella maglia e se ne perde il valore". Si esprime così Luigi Garlando nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport in merito alla 'fuga' da Coverciano di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, rivolgendosi direttamente ai due calciatori:

"Lazzari, se un c.t. le regala una comparsata a Wembley, all’età di 28 anni, dopo una carriera non certo galattica, non sente il dovere di stringere i denti e di restare in gruppo? Zaccagni, stendiamo un velo pietoso sulla triste faida con Zaniolo e sui gamberetti vari, non sentiva l’orgoglio di presentarsi a Cesena, sua città natale, vestito d’azzurro? E il debito con un c.t. che le ha regalato tanto? Perché la Nazionale è tanto".