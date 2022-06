Gazzetta sulle parole di Osimhen: "Pare voglia smarcarsi dal Napoli, messaggio velato al club"

Si esprime così La Gazzetta dello Sport, quasi aprendo un caso legato a Victor Osimhen dopo le sue parole in nazionale, paventando un addio

"Un altro dubbio a turbare l’estate dei tifosi napoletani, che ancora devono metabolizzare l’addio di Lorenzo Insigne e Dries Mertens e presto potrebbero immaginare un Napoli senza Victor Osimhen al centro dell’attacco, l’uomo che accende il fuoco sacro della passione con le sue sgommate". Si esprime così La Gazzetta dello Sport, quasi aprendo un caso legato a Victor Osimhen dopo le sue parole in nazionale, paventando un addio:

"Le parole dette dal nigeriano in nazionale prima di andare in vacanza sembrano un segnale ben preciso. Messaggio al club Come dire: tu club mi ritieni cedibile a 100 milioni di euro? E allora io dico che «So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere...». Quasi che il centravanti stavolta non voglia smarcarsi da un difensore ma dal Napoli. Impressioni. Che il tempo potrà confermare o smentire".