Gazzetta svela il vero motivo per cui Zielinski ha rifiutato l'Arabia

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski la sua mano verso il Napoli l’ha tesa già un mese fa. L’ha fatto in un modo particolare, implicito e assordante allo stesso tempo, rifiutando l’offerta dell’Al Ahli. Il club saudita gli aveva proposto un ricchissimo triennale da circa 15 milioni di euro a stagione, praticamente quasi quattro volte quello che percepisce attualmente (3,5). Dopo un lungo periodo di riflessione e di confronto con la moglie Laura, il giocatore ha deciso di non accettare l’oro degli arabi per salvaguardare gli equilibri della sua famiglia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.