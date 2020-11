Gazzetta - Svolta tattica nata in estate: mancava un acquisto che ha cambiato il Napoli

Focus sulla nuova stagione del Napoli con la svolta tattica nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La nuova stagione è iniziata con una certezza: il modulo tattico. Il 4-2-3-1 è uno schema innovativo, che Gattuso ha adottato dalle prime amichevoli. Inizialmente, con qualche difficoltà per la mancanza di un incontrista di sostanza nel centrocampo a due. L’arrivo di Bakayoko ha riempito la casella vuota e il Napoli ha iniziato a imporsi in A e in Europa, anche se ha perso in entrambe le competizioni":