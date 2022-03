Gazzetta - Terno scudetto: i tre numeri che alimentano il sogno del Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a snocciolare alcuni numeri sul primato degli azzurri e sulle ambizioni scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un terno scudetto per il Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a snocciolare alcuni numeri sul primato degli azzurri e sulle ambizioni scudetto della squadra di Spalletti.

6 (gare al Maradona)- Si comincia domenica contro il Milan in casa e comunque alla fine 6 su queste 11 partite Spalletti e i suoi ragazzi le giocheranno davanti al loro pubblico e Napoli è pronta ad infiammarsi per inseguire un sogno che è rimasto tale per 32 anni.

18 (punti) nel 2022 - Cinque vittorie, tre pareggi e nessuno sconfitte la portano in testa alla graduatoria dell’anno ma soprattutto gli hanno consentito di recuperare punti a ogni avversaria della zona Champions: 2 alla Juve, 3 al Milan, almeno 6 all’Inter (se vincerà il recupero col Bologna, altrimenti saranno 8 o 9) e ancora di più alle altre che seguono in classifica.

19 (gol subiti) - Il terzo numero che spicca nel rendimento del Napoli riguarda la solidità difensiva. Certo con la Lazio, nel primo tempo, c’è stato anche un pizzico di fortuna ma se Immobile e compagni non sono riusciti a far gol è perché la pressione e la capacità di reparto del Napoli in fase difensiva è tale che se vuoi segnare devi cogliere l’attimo fuggente, senza esitazioni.