Gazzetta titola: "Napoli pigliatutto! Accelerata per Ndombele, Raspadori vicino"

"Napoli pigliatutto". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in prima pagina: "C'è l'accelerata per Ndombele. Raspadori vicino". Centrocampista e attaccante, per la Rosea gli azzurri sono a un passo da un doppio rinforzo di spessore.