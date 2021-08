Gazzetta - Venezia, scelto il tridente per sfruttare gli spazi che lascerà il Napoli

Il Venezia all’esordio in Serie A a Napoli, dopo 19 anni di assenza, con in panchina Paolo Zanetti, il tecnico più giovane del campionato. Subito emergenza con quattro squalificati (Modolo, Mazzocchi, Vacca e Aramu), l'infortunio di Crnigoj e le assenze di Busio e Okereke (non ancora risolte le pratiche burocratiche), ma il Venezia ha recuperato il portiere Maenpaa e - riferisce la Gazzetta dello Sport - si affiderà e al tridente Di Mariano-Forte-Johnsen per cercare di sfruttare gli spazi che lascerà il Napoli.