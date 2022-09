Gazzetta - Zielinski ha eruttato e disegnato calcio come solo lui sa fare

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del centrocampista polacco e della prestazione momumentale contro il Liverpool.

Lo sanno in pochi ma a Liverpool se lo ricordano bene: Piotr Zielinski sarebbe dovuto arrivare ad Anfield quando era appena ragazzino, nel 2006, e gli osservatori dei Reds lo sbirciarono in un torneo giovanile a Leverkusen. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del centrocampista polacco e della prestazione momumentale contro il Liverpool.

"Il polacco prese altre strade, quelle che poi lo hanno portato - guarda caso - ieri a sfidare proprio gli inglesi nella notte del Maradona. Per uno di quegli strani incroci del destino, in una serata che ha messo di fronte il suo presente e quello che poteva essere il suo passato Zielinski si è definitivamente consacrato. Semplicemente monumentale la prestazione dell’ex centrocampista dell’Empoli, che il Napoli ha soffiato nel 2016 a...Klopp. Già perché il più grande estimatore di Zielinski ieri tra i 50.000 di Fuorigrotta sedeva sulla panchina del Liverpool. Jurgen lo voleva nel 2016, Lewandovski - che Klopp lo aveva avuto a Dortmund - parlò anche con il connazionale Zielinski per raccontargli quanto fosse bravo il tecnico dei Reds, ma il Napoli fu più veloce e De Laurentiis convinse Corsi a lasciarlo partire direzione Vesuvio. Ieri, dopo l’ennesima estate di passione e dopo che nel 2018 proprio Piotr disse no al Liverpool, Zielinski è eruttato e ha disegnato calcio come solo lui sa fare".