I giorni più delicati del Napoli: la nuova stagione inizia con tanti casi da risolvere

La stagione 2022-23 è ufficialmente iniziata ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Prima parte di test medici, sotto la supervisione del dottor Canonico, per i due volti nuovi di quest'estate Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Non è mancato poi il primo contatto con Luciano Spalletti, le foto di rito ed il primo saluto attraverso i social. Si sono visti al campo anche Petagna e Gaetano per un primo scaglione che ha aperto le danze verso il ritiro di Dimaro: la squadra arriverà domani sera in Trentino e sabato mattina è in programma il primo allenamento.

Un altro capitano in bilico

Sono probabilmente i giorni più caldi del mercato del Napoli, chiamato a fronteggiare tantissime situazioni di mercato. Ieri l'agente di Koulibaly (ma anche di Milenkovic) ha incontrato la Juventus e De Laurentiis è intenzionato a fare muro, al di là delle possibilità reali di rinnovare il contratto col difensore. Il capitano designato, nonché giocatore simbolo, è uno dei casi dell'estate che il Napoli non può permettersi di non risolvere.

Quanti casi da risolvere

Perso Ospina, il club oltre a muoversi per un dodicesimo deve sbloccare il rinnovo di Meret che prima vuole incassare concretamente la fiducia di Spalletti. Caso da chiarire anche per evitare di ricorrere al mercato per addirittura due estremi difensori. Poche speranze invece per il rinnovo di Fabian, in scadenza 2023, e quindi situazione da gestire, così come il malumore di Politano, Ounas, Demme e Petagna con la valigia pronta.