Il Fatto Quotidiano - 60mln di stipendi spacciati come rinunce dei calciatori: Finanza ha trovato tutto

Un totale di 17 calciatori, per un importo di 59,8 milioni di euro. A tanto ammonterebbe, scrive Il Fatto Quotidiano, il differimento degli stipendi in casa Juventus , spacciato dal club come rinuncia a delle mensilità e che in realtà sarebbe soltanto un modo di posticipare i pagamenti. In due occasioni, peraltro, considerato che gli stessi accordi si sono verificati sia nel primo che nel secondo lockdown.

La Guardia di Finanza ha trovato gli accordi di 16 calciatori, spiega il quotidiano, per un totale tra i 56,6 e i 61,8 milioni di euro. Gli accordi sarebbero stati depositati solo per 11 calciatori, per poco più di 30 milioni. In sei di questi casi sarebbero state trovate le scritture private firmate da entrambe le parti, in quattro solo dalla Juventus e in uno non sono presenti firme.