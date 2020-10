Il Giornale attacca Mertens: "Era in giro per ristoranti mentre attendeva l'esito del tampone"

“Mettiamoli tutti in una bolla. Lo ha fatto la Nba concentrandosi a Disneyland, perché mai il calcio italiano non può rinchiudersi a Gardaland e concludere il campionato?”. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale', che lancia così una dura provocazione al mondo del calcio ed attacca in maniera diretta Dreis Mertens.

“I calciatori cadono come mosche sotto i colpi del virus. E non sappiamo quanto siano colpevoli o innocenti quando il tampone segnala “positivo”. Ma il calcio e i calciatori dei campionati nostri devono darsi una bella regolata. Il superprofessionismo va espresso anche con un sacrificio: tre-quattro mesi nei quali lasciar passare la tempesta del virus. Vedere Mertens andare in giro per ristoranti di Napoli, con tanto di famiglia, in attesa della verifica del tampone, è stato l’ennesimo atto di sciatteria psicologica e professionale che il calcio ci ha mostrato".