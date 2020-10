Il Giornale - Autorità di Reykjavik come l'Asl di Napoli: vieta la gara di Under 21, ma nessuno chiede il 3-0 a tavolino

L'ASL di Napoli sabato scorso ha bloccato gli azzurri, vietando la partenza per Torino. Qualche giorno fa le autorità locali di Reykjavik, in Islanda, hanno vietato lo svolgimento del match con l'Under 21 dell'Italia perché tre positivi erano presenti nel ritiro. Il Giornale ne parla e scrive così: "L'Asl di Reykjavik ha fatto praticamente come quella di Napoli, segno che il virus fa scattare provvedimenti simili anche a latitudini molto distanti. In sostanza le autorità islandesi hanno impacchettato subito la nostra nazionale che aveva portato sull'isola ben tre positivi e l'ha invitata a togliere il disturbo vietando la disputa dell'incontro previsto, nonostante il protocollo Uefa preveda lo svolgimento di una partita con un minimo di tredici giocatori a disposizione. Insomma anche in Europa si ripropone la stessa situazione di Juve-Napoli, laddove però nessuno si è presentato in campo per certificare una vittoria a tavolino".