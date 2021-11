Il Giornale e il segreto del Napoli: "Come se le assenze avessero spinto gli altri a dar di più"

Un grande, grandissimo Napoli annichilisce la Lazio con una prestazione superlativa, nella notte in cui la città omaggia come meglio non può Diego Armando Maradona. Netta la differenza in campo tra le due squadre, una differenza sottolineata anche da Il Giornale nella sua analisi del day-after:

"La Lazio ha assistito come un bravo chierichetto, perfino imbambolato, che porta il vassoio all’officiante: mollacciona in difesa, poco reattiva a centrocampo. In mezzora si è fatta soffocare sotto pioggia battente divenuta grandine e sotto quella pallonara che è stata grandine fin dall’inizio. [...] Invece il Napoli ha giocato come se le sue assenze, pesanti, avessero spinto gli altri al “si può dare di più”, che non fa mai male”.