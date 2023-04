Il Giornale - Il Napoli ha fatto cambiare il calendario: meriterebbe il rinvio della festa

Ieri se n'è lamentato Maurizio Sarri, ma le polemiche non sono mancate anche nei giorni scorsi. Il rinvio di Napoli-Salernitana ha fatto storcere il naso

Ieri se n'è lamentato Maurizio Sarri, ma le polemiche non sono mancate anche nei giorni scorsi. Il rinvio di Napoli-Salernitana ha fatto storcere il naso a diverse persone, come sottolinea Il Giornale: "Scocciato e polemico Maurizio Sarri, che quella stessa festa solo sfiorò 5 anni fa. E in effetti, è facile dargli ragione: hanno cambiato il calendario con la giustificazione dell’ordine pubblico, sarebbe curioso vedere cosa farebbero se l’appuntamento aritmetico scivolasse al turno infrasettimanale e notturno. Probabilmente niente, ma diciamo che un po’ se lo meriterebbero”.