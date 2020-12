Il Giornale: "Meglio l'assatanata dedizione di Gattuso che i litigi sussurrati di Gasperini"

"Indubitabile che Pioli sia in testa non solo per meriti sportivi: anche per linearità ed eleganza comportamentale. Dietro di lui, solo in classifica, Conte che sbrocca ad ogni intervista e nei comportamenti: e qui non ci siamo". Focus sugli allenatori di Serie A sulle pagine del Il Giornale, tramite la penna di Riccardo Signori che si lascia andare ad un confronto sui modi di fare degli stessi: "Che dire di Gasperini e dei litigi sussurrati? Meglio l’assatanata dedizione di Gattuso o il fervore educato di Paulo Fonseca e Simone Inzaghi. Poi c’è il novellino, Andrea Pirlo, esposto alle nuvole critiche. Ma la Ferrari ha messo mai una F1 in mano ad un esordiente? Al massimo prova Leclerc nelle formule minori, eppoi vai. La Juve sta tentando il colpo da Superenalotto".