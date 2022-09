Il Giornale: "Milan-Napoli, il derby del risparmio: primi senza sprecare denaro"

Nella sua edizione odierna anche il quotidiano generalista Il Giornale titola così sulla supersfida di domenica sera di San Siro

© foto di ALBERTO LINGRIA

Nella sua edizione odierna anche il quotidiano generalista Il Giornale titola così sulla supersfida di domenica sera di San Siro: "Milan-Napoli, il derby del risparmio". In campo si sfideranno due squadre che hanno politiche diverse ma accomunate da una gestione oculate delle finanze: evitare di spendere troppo ma puntare su calciatori di prospettiva o su formule convenienti. Per il momento i risultati parlano per loro: in testa alla Serie A, insieme all'Atalanta, e in testa al girone di Champions League.