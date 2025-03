Il Mattino - Un Napoli di destra: non c'è difesa a tre, a volte il modulo sembrava questo

Il Napoli contro la Fiorentina ha giocato, come contro l'Inter, con una finta difesa a tre. Sul modulo si sofferma l'edizione odierna de Il Mattino: "Inutile inseguire un fotogramma preciso: spesso è anche 4-2-3-1 con Palladino che, invece, piazza fisso sei uomini in linea. Il dominio del primo tempo porta in dote solo un gol.

La Fiorentina con il Panathinakos ha dimostrato che non molla mai e infatti la ripresa diventa di sofferenza. McTominay fa sempre la cosa giusta, Gilmour bene a lungo, poi cala. Politano inventa e copre. Buongiorno immenso tiene a bada Kean. Lobotka è disattento solo sulla rete dei toscani".