Il Messaggero sulla nuova Serie A: "L'obiettivo di tutti: stadi pieni col Green Pass"

"L'obiettivo di tutti: stadi pieni col Green Pass", titola stamane Il Messaggero. Un sorteggio storico quello di ieri, asimmetrico come in Premier, Liga e Ligue 1. Mai successo da noi, una Serie A asimmetrica, con panchine cambiate per tante, tra ritorni illustri e nuove scommesse. Cosa manca? La normalità, dopo una stagione al chiuso vengono evocati gli stadi aperti. Lo vogliono i presidenti, per giuste ragioni economiche, lo vogliono i tifosi e lo chiede il presidente di Lega, per giusto lavoro istituzionale. Chissà se entro la partenza del campionato si troverà una soluzione definitiva. "Noi il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il Green Pass, per poter far parte del processo per incentivare le vaccinazioni. Possiamo contribuire molto in questa direzione", parole di Paolo Dal Pino.