Il Roma esclude Nandez e Szoboszlai: "C'è solo un obiettivo in mediana"

Per ora, la sola certezza è che Gattuso ha perso Allan e si ritrova con un centrocampo ricco di calciatori offensivi (Elmas, Zielinski e Fabian) e due registi come Demme e Lobotka. Il punto è che l’allenatore azzurro, in condivisione con la società, accarezza l’idea di utilizzare un modulo diverso. Un 4-4-2 di base, con un 4-2-3-1 come variante tattica. Con due mediani da piazzare davanti alla difesa, servirebbe un centrocampista che il Napoli oggi non ha. Almeno non nelle caratteristiche: un “mastino” come era Allan ai bei tempi, che consentirebbe di utilizzare uno schema diverso. Sembra difficile che Gattuso possa riuscire a fare il 4-2-3-1 con questi centrocampisti, e per questo rimane l’idea di prendere un altro centrocampista con caratteristiche particolari. Al Napoli piace molto Jordan Veretout della Roma: il francese è un calciatore duttile, veloce e in grado di fare bene le due fasi. Forse deve ancora compiere il salto di qualità, ma per Gattuso è il nome giusto. Il club azzurro ha ottimi rapporti con il suo procuratore, Mario Giuffredi.

La strategia per strapparlo alla Roma punta proprio sul lavoro ai fianchi del procuratore: il Napoli propone al francese un ingaggio importante, da circa 3 milioni a stagione. Il ds Giuntoli vorrebbe fare uno scambio alla pari con Milik, ma i giallorossi ritengono il centrocampista incedibile, come da precisa richiesta dell’allenatore. L’infortunio di Zaniolo (crociato rotto, sei mesi fuori) non facilita la perdita di un altro centrocampista, ma il Napoli non molla. Una volta concretizzata la cessione di Koulibaly potrebbe arrivare un’offerta consistente. Veretout e non Nandez del Cagliari o Szoboszlai del Salisburgo. Due profili accostati al Napoli, ma che non possono rientrare in alcuna trattativa. I sardi ritengono il loro regista la stella della squadra, e di certo non vogliono perderla. Tantomeno con uno scambio con Ounas, come ipotizzato nei giorni scorsi. A dimostrazione è arrivata la smentita del presidente Giullini: “Nandez via? Fandonie”, ha risposto. Su Szoboszlai stesso discorso: il Salisburgo se lo tiene stretto e il giocatore non ha chiesto di partire. In questo caso la smentita è arrivata dal suo agente: 'Non si muove', ha spiegato.