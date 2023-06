Il Roma - Ingaggio più che raddoppiato e nessuna clausola: Kvara rinnova, i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia corre veloce verso il rinnovo con il Napoli. Lo conferma anche Il Roma, in un articolo firmato da Giovanni Scotto

Khvicha Kvaratskhelia corre veloce verso il rinnovo con il Napoli. Lo conferma anche Il Roma, in un articolo firmato da Giovanni Scotto: "Col georgiano ci sarebbe già l’accordo: pronto un rinnovo per un altro anno, quindi fino al 2028. Stipendio più che raddoppiato. L’attaccante guadagnerà 2.5 milioni a stagione (oggi è fermo a 1.2 circa) e nessuna clausola rescissoria.

Kvara vuole rimanere perché ritiene che Napoli sia la squadra giusta per la sua crescita, anche se il padre (che è di fatto il suo agente, la parte burocratica è affidata a dei legali) afferma ormai liberamente che suo figlio sogna di giocare nel Real Madrid. Il papà dell'attaccante ha anche incontrato Giuntoli e De Laurentiis nelle scorse settimane: nessun dubbio sulla conferma, almeno per la prossima stagione. La firma dovrebbe arrivare a breve, forse in tempo per il suo matrimonio, il prossimo mese".