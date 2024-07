Prima pagina Il Roma titola: "Conte ha fretta, vuole subito Lukaku"

vedi letture

Il Napoli è una delle società più attive sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis vogliono assolutamente soddisfare le richieste di Antonio Conte, appena insediatosi e alla ricerca dei rinforzi giusti in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella del rilancio azzurro.

In attacco l'obiettivo prioritario, una volta che sarà dismesso Victor Osimhen per il quale però è ancora tutto bloccato, è Romelu Lukaku. L'edizione odierna del quotidiano napoletano Il Roma dedica spazio alla vicenda in prima pagina: "Conte ha fretta, vuole subito Lukaku", si legge in taglio alto.