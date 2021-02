La Stampa - ADL furioso pensa al ritorno di Mazzarri o Benitez: a rischio Gattuso

De Laurentiis non può essere contento per la prova del Napoli contro l'Atalanta e, in generale, del momento che sta vivendo la sua squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport De Laurentiis non può essere contento per la prova del Napoli contro l'Atalanta e, in generale, del momento che sta vivendo la sua squadra. Il presidente è furioso e valuta possibili alternative, con Gattuso a rischio. L'edizione odierna del quotidiano La Stampa fa sapere che il patron azzurro starebbe pensando al ritorno di Mazzarri o a quello di Benitez. Più difficile quello dello spagnolo, a quanto pare restio a subentrare.