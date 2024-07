La Stampa - Buongiorno venduto al Napoli alla cifra che voleva Cairo

Al passo d’addio, come scrive La Stampa, parlando del destino ormai chiaro di Alessandro Buongiorno. Esistono 40 milioni di buoni motivi per mettersi il cuore in pace.

Il Napoli è ormai al traguardo della sua corsa per Alessandro Buongiorno che ha sorpreso tutti per velocità e determinazione. Infatti, dopo l’accelerata dei giorni scorsi, ieri sera è arrivato l’accordo tra il club di De Laurentiis e il Torino per la cifra che sostanzialmente voleva ottenere il patron Cairo: 40 milioni appunto, 35 saranno di parte fissa e 5 di bonus