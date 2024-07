La Stampa: "Cairo, la cessione di Buongiorno e quel vizio di perdere i capitani del Toro"

"Cairo, la cessione di Buongiorno e quel vizio di perdere i capitani del Toro" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Alessandro Buongiorno in uscita dal Torino, forte la pressione del Napoli ma sulle sue tracce ci sarebbero anche l'Inter e la Juventus, con il giocatore che avrebbe detto di no ai bianconeri.

Pronta l'ennesima cessione di un capitano del Torino. I granata stanno per perdere un altro simbolo e con 40 milioni il club del presidente Cairo cerca i nuovi acquisti: nel mirino Solet e Welington.