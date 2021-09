La Stampa: "Italia, il problema è sempre lo stesso"

La Stampa nell'edizione odierna si concentra sui problemi dell'Italia, evidenziati dal pareggio della Bulgaria non preventivato. Nella ripresa la Nazionale si è scavallata, ma non è riuscita, in maniera inaspettata, ad aprire la scatola avversaria. Sarebbe servito un centravanti, ma l'assenza non la scopriamo certo oggi. L'unico a centrare la porta è Chiesa e quando ci riesce è Georgiev a rimediare con una grande parata. Mancini cerca le risorse in panchina con Berardi e Raspadori, che fanno benino, ma non è serata da lucidare l'argenteria. E così il computo finale recita 27 tiri a 2, 79% di possesso palla a 21%, ma 1-1.