La Stampa: "L'Italia all'Olimpico con il fantasma svedese: 4 anni fa addio Mondiali in Russia"

Allo stadio con il fantasma svedese. Nessuna paura o scherzetto in ritardo, ma un ingombrante terzo incomodo di cui avremmo fatto volentieri a meno. Se l'Italia dovesse inciampare sulla Svizzera ai nostri piedi si riaprirebbe un cammino che, quattro anni fa, in queste ore, si trasformava in incubo: Svezia 1-0 Italia a Stoccolma, Italia 0-0 Svezia a San Siro e addio al Mondiale in Russia. Ferite o paure per colpa di uno spareggio, quello del fantasma svedese, vissuto da metà dei ragazzi che, questa sera, cercheranno di non ricadere nello stesso errore. Nell'Italia anti-Svizzera dovrebbero esserci Donnarumma, Bonucci, Jorginho, Insigne e Belotti che vissero quel doppio spareggio. Stavolta, come riporta La Stampa, la formula per accedere al Mondiale da seconde è più difficile e complicata perché servirebbe vincere una semifinale e una finale, ma a noi non interessa scoprirlo.