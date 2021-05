La Stampa - La butta via Gattuso: lui ha paura, Semplici no

“La butta via Gattuso” così titola il quotidiano La Stampa all'indomani della sfida Napoli-Cagliari che mette nel mirino l'atteggiamento del tecnico: "Nahitan Nandez, 25 anni, mediano che non indietreggia mai e che quando Napoli-Cagliari sta per finire, demolisce i sogni altrui e costruisce i propri: 1-1, che sa di salvezza per sé e di disperazione per chi sta dall’altra parte, incredulo e sconcertato.

Napoli-Cagliari diventa il poster della (ir)responsabilità: la butta via Gattuso, abbassandosi e subendo, la fa sua con un pareggio che è aria fresca, Semplici, osando più di quanto sembra possa".