La Stampa smonta la Juve: "Ma quale spettacolo, un'altra Roma non ci sarà"

Su La Stampa è presente un fondo a cura di Gigi Garanzini sulla rimonta della Juventus all’Olimpico: “Un’altra Roma in giro non c'è. Dunque i miracoli potrebbero essere finiti. Perché di miracolo si è trattato. […] E la sfortunata perdita di Chiesa è stata compensata non tanto dal rigore respinto da Szczesny quanto dallo scivolone di Pellegrini sulla comoda ribattuta a porta vuota. […] In un tempo sospeso come questo vale tutto, anche sentir parlare e, temo, dover leggere dello spettacolo dell'Olimpico. Facendo un po' di confusione con l'avanspettacolo”.