La Stampa su Lazio-Napoli: Spalletti senza respiro contro l'ex che sfiorò il titolo

Lazio-Napoli non è una partita normale, si legge su La Stampa. Non lo sarà mai quando il Napoli affronta Sarri, il protagonista di un triennio straordinario, nel quale lo scudetto è stato vicinissimo, ma anche perché arriva dopo il mercato della rivoluzione. Quella completata in anticipo e rimasta ora senza vuoti da colmare, neanche tra i pali, dove sembrava dovesse arrivare Navas: il titolare sarà Alex Meret, con gerarchie e ombre scacciate via. Lazio-Napoli arriva dopo l'1-1 con il Lecce e introduce alla sfida con il Liverpool del Maradona di mercoledì. Non ci sarà un attimo di respiro, per la squadra di Spalletti.