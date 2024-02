Libero - Ci vorranno anni per ricostruire ciò che il Napoli ha buttato via in pochi mesi

Poteva aprire un ciclo vincente, invece lo ha chiuso sul nascere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci vorranno anni per ricostruire ciò che il Napoli ha buttato via in pochi mesi. Così scrive sulla gestione post scudetto di casa Napoli l'edizione odierna di Libero: "Il 2024 ha presentato il conto per ricordare che il successo va trasformato in valore. Il Napoli ha fatto il contrario: vincere una volta e illudersi che sia per sempre.

Una mole impressionante di decisioni sbagliate ha coperto il tricolore e ora il Napoli si ritrova lontano 7 punti dal quarto posto e a rischio anche per Europa e Conference League. Poteva aprire un ciclo vincente, invece lo ha chiuso sul nascere. È stato buttato via un patrimonio tattico, tecnico e umano che richiede anni per essere costruito.