Libero - Spalletti ha trasformato Di Lorenzo nel Biden della Nazionale

"Di Lorenzo ha giocato ogni singolo secondo di Euro 2024, quando pure lui stesso si sarebbe tolto dal campo".

Giovanni Di Lorenzo ha giocato tutte e quattro le partite della Nazionale a Euro 2024, nonostante non abbia mai convinto. Oggi tante critiche per lui ma soprattutto per Luciano Spalletti che ha continuato a schierarlo titolare. Questo è quanto si legge su Libero: "L’Italia è stata presa a pallonate dalla Svizzera agli ottavi di finale e prima ancora dalla Croazia e soprattutto dalla Spagna nella fase a gironi. Il comune denominatore di tutte queste brutte partite? La presenza in campo di Giovanni Di Lorenzo, un canone Rai in salsa calcistica che si è costretti a pagare pur non volendo usufruire del servizio.

Di Lorenzo ha giocato ogni singolo secondo di Euro 2024, quando pure lui stesso si sarebbe tolto dal campo. Spalletti non ha voluto sentire ragioni, preferendo giocare con un uomo in meno – perché tale è stato, sia in difesa che in fase di impostazione – piuttosto che provare altre soluzioni. E così Di Lorenzo ha finito per essere il simbolo dell’umiliazione azzurra, il Biden della Nazionale, mandato allo sbaraglio pur non reggendosi in piedi, proprio come Sleepy Joe"