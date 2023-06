I motivi per cui ADL vuole Conceicao: spunta indizio europeo

Il profilo di Conceiçao è molto apprezzato da De Laurentiis. Ha una personalità forte e sa fare presa sui calciatori

Il profilo di Conceiçao è molto apprezzato da De Laurentiis. Ha una personalità forte e sa fare presa sui calciatori. Un leader naturale, che ha reso il Porto una rivale molto temibile per chiunque e che ha già conosciuto la Serie A da giocatore. Soprattutto, in Europa si è saputo distinguere: ha superato il girone di Champions quattro volte da quando guida i Dragoes, arrivando ai quarti di finale in due occasioni. Una continuità che garantisce considerazione tra le grandi del nostro continente e flussi importanti in entrata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.