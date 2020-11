QS - Si ferma Ibra, anche il Milan pensa a Milik a gennaio

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "A gennaio Giroud o Milik per il piano B". In rosa Pioli come sostituto di Ibrahimovic ha il solo Colombo, con Rebic e Leao che all'occorrenza possono ricoprire il ruolo. E' dunque conclamata la necessità di un vice per lo svedese. Resta vivo il nome di Milik anche se cominciano a farsi strada le ipotesi che porterebbero a un prestito a gennaio da parte di Giroud dal Chelsea o di Mariano Diaz dal Real Madrid.