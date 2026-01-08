I quotidiani bocciano Buongiorno: "C'è un motivo se sta giocando Juan Jesus"

Male Alessandro Buongiorno contro il Verona. Gara difficile con tanti errori ed entra anche nell'azione del rigore. Voti bassi in pagella sui quoidiani.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Ci sarà un motivo per cui Conte gli preferisce Juan Jesus. Non ha ritrovato sicurezza, a volte incerto, e il braccio del rigore è suo".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Salta scomposto su Valentini e tocca con la mano il pallone che di fatto diventa lo 0-2 per il Verona".

Voto 5 per Tuttonapoli

"Torna titolare ma la partenza è complicata. Dal suo lato arriva il primo gol, poi è scomposto e sfortunato in occasione del rigore. Da lì in poi va in confusione e sbaglia anche appoggi semplici".