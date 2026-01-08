I quotidiani bocciano Buongiorno: "C'è un motivo se sta giocando Juan Jesus"
Male Alessandro Buongiorno contro il Verona. Gara difficile con tanti errori ed entra anche nell'azione del rigore. Voti bassi in pagella sui quoidiani.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Ci sarà un motivo per cui Conte gli preferisce Juan Jesus. Non ha ritrovato sicurezza, a volte incerto, e il braccio del rigore è suo".
Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Salta scomposto su Valentini e tocca con la mano il pallone che di fatto diventa lo 0-2 per il Verona".
Voto 5 per Tuttonapoli
"Torna titolare ma la partenza è complicata. Dal suo lato arriva il primo gol, poi è scomposto e sfortunato in occasione del rigore. Da lì in poi va in confusione e sbaglia anche appoggi semplici".
Conte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
