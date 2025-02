I quotidiani bocciano Conte: "Napoli involuto e i cambi servono a poco"

Nessuno è esente da colpe nel pomeriggio da incubo di Como. Neppure Antonio Conte. Quotidiani divisi per il giudizio sul tecnico del Napoli.

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Nell'intervallo di Napoli-Juve parlò e tornarono in campo dei leoni. Stavolta, un calo. I cambi non hanno scalfito la scacchiera".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Il Napoli è involuto, dopo un tempo sfiorisce ormai da un po’ e non sa più vincere: l’ultima volta il 25 gennaio con la Juve. Serie positiva interrotta dopo 10 risultati utili di fila, con 3 punti in quattro partite e due tiri nella ripresa di ieri quando c’era da martellare. Urge reazione".

Voto 6 per Tuttonapoli: "La coperta è corta e dalla panchina non arrivano le risposte".