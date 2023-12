I quotidiani distruggono Kvaratskhelia: "Sbaglia gol incredibile, scomposto nei dribbling. Salvatelo!"

Bocciatura totale per Kvaratskhelia contro la Juventus. Voti bassi e, ovviamente, giudizi negativi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bocciatura totale per Kvaratskhelia contro la Juventus. Voti bassi e, ovviamente, giudizi negativi.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Simbolo della crisi del Napoli. Gli riesce poco o niente, la corsa in dribbling è scomposta, sbaglia un gol incredibile. Salvatelo".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Il gol che sbaglia al 28’, quando Osi lo mette da solo davanti a Szczesny, con tutto il tempo di mirare e piazzare, è da non credere per uno come lui. E così s’innervosisce e cade nella provocazione di Gatti: reazione, giallo. Cambiaso è una goccia cinese (di falli) e sull’1-0 concede spazio al gioco di McKennie".