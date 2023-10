I quotidiani elogiano Garcia: "Ha rimodellato il suo calcio e risposto alle critiche"

Lascia Osimhen a riposo, scelta forse azzardata, ma il suo Napoli non ne risente. Rudi Garcia sembra aver trovato un punto d'incontro

Lascia Osimhen a riposo, scelta forse azzardata, ma il suo Napoli non ne risente. Rudi Garcia sembra aver trovato un punto d'incontro con la squadra dopo le difficoltà iniziali e adesso si sta ricominciando a vedere il vero Napoli. Continui così. "I rischi non mancavano: Lecce con gli stessi punti, Osi in panchina, critiche a pioggia, l'ombra di Spalletti. Il suo Napoli risponde e ne fa 4 come all'Udinese. Azzeccati i cambi. Ora, però, il Real...", lo mette in guardia La Gazzetta dello Sport. "Dentro un calcio rimodellato, con Zielinski che si tacca di meno, Lobotka che torna a dirigere, Kvara e Anguissa rinati. Ha una squadra piena di talento e lo sfrutta", è invece il giudizio del Corriere dello Sport. Voto 7,5 quasi per tutti.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5