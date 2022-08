I quotidiani esaltano Spalletti: "Fa il pompiere, ma il suo Napoli è già una bellezza"

Nove gol in due partite per il Napoli di Spalletti, che dopo le 5 reti al Bentegodi contro il Verona, ha liquidato il Monza al Maradona con un netto 4-0

Nove gol in due partite per il Napoli di Spalletti, che dopo le 5 reti al Bentegodi contro il Verona, ha liquidato il Monza al Maradona con un netto 4-0. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano è da 7 in pagella: "Ora fa il pompiere. Ma il suo Napoli ha già innestato bene i primi due rinforzi e in mezzo gira che è una bellezza". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "È un calcio (il suo) che riempie gli occhi e finisce per lasciare andare il «Maradona» a qualcosa che sa di sogno".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7