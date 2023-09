I quotidiani premiano Osimhen: "C'erano presupposti per gara disastrosa, ma risponde presente"

Sono stati giorni complicati per Victor Osimhen. Dalla reazione contro il Bologna alla querelle legata a TikTok

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati giorni complicati per Victor Osimhen. Dalla reazione contro il Bologna alla querelle legata a TikTok, il centravanti nigeriano è stato al centro delle discussioni e delle polemiche. Rudi Garcia ha scelto comunque di schierarlo titolare: una decisione ripagata dal bomber, nel 4-1 con cui il Napoli ha regolato l'Udinese. E i giudizi premiano il nove azzurro, protagonista di una risposta da campione dopo essere stato sull'orlo di una crisi di nervi.

I COMMENTI. "Ha gli occhi del mondo addosso - scrive La Gazzetta dello Sport - non sorride ma è sempre dentro la partita. Il gol lo ritrova su azione, e anche l'abbraccio". Voto 7 per il Corsport: "Il gol che gli mancava. Non tira il rigore, non si prende la responsabilità, ma va bene così. C'erano i presupposti per una serata disastrosa, diventata invece più che positiva". 7 anche per Tuttosport: "Risponde presente dopo giornate complicate, ritrovando gioco e feeling con il gol".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7,5