I quotidiani promuovo Petagna: "Gol da centravanti vero, annusa il San Paolo e vuole starci"

Andrea Petagna non ha esultato dopo aver realizzato la rete del momentaneo 1-1 nel suo futuro stadio, contro la squadra che lo ha già acquistato in inverno. Ottima prova per il bomber della Spal, uno dei pochi a esser stato promosso dai quotidiani oggi in edicola.

GAZZETTA VOTO 6.5 - "Terzo gol contro il Napoli. Movimento da centravanti vero e palla che sembra facile da mettere in rete".

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 - "Si presenta così, con una girata prepotente e il suo dodicesio gol stagionale. Annusa il San Paolo e mostra che vuole starci".

CORRIERE DELLA SERA 6