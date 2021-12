I quotidiani promuovono Spalletti: "3-4-3 indovinato, il Napoli è coraggioso e si fa valere!"

Cambia modulo, passa alla difesa a tre e la ricetta è quella giusta. Ma Luciano Spalletti alla fine deve arrendersi all'emergenza (5 titolari out) e all'Atalanta. Dai quotidiani arrivano però elogi per una prova del Napoli tutt'altro che insufficiente. Per il Corriere dello Sport l'allenatore toscano è da 7 in pagella malgrado il k.o.: "Disegna un 3-4-3 inedito, indovinando la mossa Malcuit alto a destra. Ha perso partita e primo posto, è vero, ma di certo non la copertina". Sufficiente anche per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport: "Nonostante le tante assenze c'è un Napoli coraggioso che non si chiude e tenta di farsi valere".

I VOTI DI SPALLETTI

La Gazzetta dello Sport: 6 Corriere della Sera: 6 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 6