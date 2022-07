Repubblica a sorpresa: "Il Napoli pensa allo svincolato Romagnoli"

Questa l'indiscrezione rilanciata dall'edizione di Repubblica sul difensore centrale svincolatosi dal Milan e che sembra comunque molto vicino alla Lazio.





© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Napoli starebbe pensando ad Alessio Romagnoli. Questa l'indiscrezione rilanciata dall'edizione di Repubblica sul difensore centrale svincolatosi dal Milan e che sembra comunque molto vicino alla Lazio.

"In casa Lazio, invece, si continua a lavorare per Romagnoli: non c’è accordo sulle commissioni e si tenta di ricucire. Al difensore pensa anche il Napoli e non è escluso un ritorno del Milan" si legge sul quotidiano.