Repubblica - ADL alla finestra per la Superlega: bene il Napoli a non farsi coinvolgere dalla bufera

La Superlega non si farà, al momento è sospesa, decisiva è stata l'insurrezione popolare in Inghilterra e non solo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, commentando la notizia, scrive: "Bene ha fatto il Napoli a non lasciarsi coinvolgere dalla improvvisa bufera, con De Laurentiis rimasto silenziosamente alla finestra e Gattuso che è stato attento a tenere i suoi giocatori alla larga da ogni distrazione".