Repubblica - ADL e Gattuso separati in casa per motivi personali: mai scattata la scintilla

De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa e il motivo non è tecnico, non riguarda le sconfitte con Juve e Verona o il bel gioco che latita. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica. Tra i due i motivi sono personali, non è mai scattata la scintilla tra De Laurentiis e Gattuso, i problemi riguardano anche il rinnovo di contratto che ovviamente è in stand-by da tempo nonostante gli accordi già trovati da diversi giorni.