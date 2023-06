Repubblica - ADL non voleva Napoli-Samp in chiaro sui maxischermi: tensioni con sindaco e prefetto

Il secondo tempo di Napoli-Sampdoria e la festa successiva saranno trasmessi su Rai 2, in chiaro, sui tanti maxischermi piazzati in città e provincia.

TuttoNapoli.net

Il secondo tempo di Napoli-Sampdoria e la festa successiva saranno trasmessi su Rai 2, in chiaro, sui tanti maxischermi piazzati in città e provincia. Un successo del sindaco Manfredi e del prefetto Palomba, che però non troverebbe d'accordo Aurelio De Laurentiis secondo quanto raccontato da La Repubblica:

"Un accordo a cui Manfredi e Palomba stavano lavorando sottotraccia da alcuni giorni e che è stato tra i motivi di attrito e tensioni con De Laurentiis. Ma Lega di serie A e Dazn, piattaforma detentrice dei diritti, hanno accolto la richiesta per garantire la sicurezza, classificandola come evento eccezionale. Via libera quindi alla visione almeno del secondo tempo. Dazn fa sapere però che toccherà ai Comuni assicurare i mezzi tecnici per la visione".