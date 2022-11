Repubblica - Allarme Kvaratskhelia: rischia di saltare anche l'Udinese

Kvaratskhelia potrebbe saltare non solo l'Empoli ma anche la gara di sabato sempre al Maradona contro l'Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia potrebbe saltare non solo l'Empoli ma anche la gara di sabato sempre al Maradona contro l'Udinese. A scriverlo è il quotidiano Repubblica che si sbilancia parlando delle condizioni fisiche del georgiano. La lombalgia continua ad essere presente e vige la cautela, per questo non verrà rischiato se le cose non dovessero migliorare. Ulteriori aggiornamenti solo nei prossimi giorni ma per ora Kvara è in dubbio anche per l'ultima gara del 2022.